Cristina Fernández irá a juicio por presunto encubrimiento

El juez federal Claudio Bonadío dispuso este lunes la elevación a juicio oral de la causa en la que la ex Mandataria (2007-2015) y actual senadora opositora, así como otros 11 ex funcionarios y allegados a su Gobierno son acusados de supuesto encubrimiento agravado y abuso de autoridad, indicó el Centro de Información Judicial.



Sin embargo, la fecha del procesamiento por parte de un tribunal federal aún no ha sido determinada.



Fernández, de 65 años, el ex canciller Héctor Timerman y los otros procesados niegan haber formado parte de un plan para dotar de impunidad a los ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de ser hallado muerto con un tiro en la cabeza.



El juez sospecha que la protección a los acusados del ataque que causó 85 muertos se ideó mediante la firma de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán a principios de 2013.



La ex Mandataria había manifestado días atrás su deseo de ir a juicio oral de forma inmediata en un escrito en el que manifestó a Bonadío que en esa instancia se demostrará la arbitrariedad de su acusación.



De acuerdo con el juez, la etapa de instrucción de la causa ya concluyó y existen presupuestos sobre la presunta responsabilidad de los acusados que ameritan la realización de un juicio.



Cuatro de los acusados se encuentran detenidos y el magistrado solicitó en diciembre al Congreso el desafuero de Fernández para proceder con su arresto, el cual no ha avanzado en instancias legislativas.



La inmunidad parlamentaria sólo protege a la ex Presidenta del arresto.

Según la legislación argentina, por el delito de encubrimiento, el más grave del que se acusa a los imputados, está contemplada una pena máxima de seis años de prisión.



La denuncia de Nisman contra Fernández fue desestimada en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.



Bonadío considera que el memorando entre el Gobierno de Fernández e Irán formó parte de un acuerdo para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA.



La ex Mandataria ha defendido dicho acuerdo como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, la cual no ha terminado.



Aunque el convenio fue aprobado por el Parlamento argentino pero luego fue declarado inconstitucional por la justicia.



Por su parte, Teherán ha negado de manera recurrente su participación en el ataque.



Cristina Fernández se considera víctima de una persecución de Bonadío y otros jueces a los que acusa de actuar bajo la presión del Presidente Mauricio Macri.



La ex Mandataria también será juzgada, sin fecha aún determinada, por supuesta asociación ilícita en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas a una constructora y por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a raíz irregularidades en el mercado de cambio cometidas durante su gestión.