Cristina Fernández comparece ante la Justicia por presunta red de sobornos

La ex Presidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández comparece este lunes ante la Justicia tras ser citada en una causa en la que se investiga la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios del kirchnerismo (2003-2015).

Acompañada de su equipo de seguridad, la ex Mandataria salió esta mañana de su casa en el barrio porteño de Recoleta, en cuyas puertas se concentraron decenas de periodistas y algunos vecinos, para trasladarse a los tribunales federales de Comodoro Py, a donde llegó hacia las 9:35 horas (tiempo local).



La funcionaria fue citada a las 10:00 horas por el Juez Claudio Bonadio, quien investiga si la ex Mandataria formó parte de una supuesta red en la que empresarios realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno (2007-2015) y el de su fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).



Se espera que la ex Presidenta no admita preguntas del magistrado y presente un escrito, como en otras ocasiones en que ha debido presentarse ante los tribunales.



Este domingo, a través de un mensaje en Twitter, Fernández pidió a la militancia kirchnerista que no se concentre allí para acompañarla y ponga todo su esfuerzo y energía en ayudar a aquellos que lo están pasando muy mal en esta "verdadera catástrofe económica y social" que es el Gobierno de Mauricio Macri.



Su comparecencia tiene lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza a Bonadio registrar los domicilios y la oficina de la ahora senadora, quien cuenta con fueros parlamentarios por integrar dicha Cámara alta desde diciembre de 2017.



El objetivo del Juez es hallar información relacionada con una causa que se abrió a raíz de una investigación del diario La Nación basada en unos cuadernos escritos por Óscar Centeno, quien fuera chofer del antaño Secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.



Este último -detenido el pasado 1 de agosto- supuestamente coordinaba los pagos que se realizaban a cambio de adjudicaciones de obra pública en ese periodo.



Además de la información brindada por Centeno, quien se encuentra en libertad como testigo protegido, en la investigación están siendo clave los empresarios que se han acogido a la figura del arrepentido para recibir beneficios penitenciarios a cambio de su colaboración en el caso, que salpica a medio centenar de personas.