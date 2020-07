Cristianos ofrecen su templo para consultorios temporales

Cd. Victoria, Tam.- Debido al auge de la enfermedad COVID-19 en la localidad, y a la cada vez mayor demanda de servicios hospitalarios por personas infectadas con el virus SARS-CoV 2, la asociación religiosa ´Luz para las Naciones´ de Victoria ofreció a la Secretaría de Salud el inmueble que utiliza como templo para que sean colocados consultorios temporales para usuarios de los servicios de salud.

"Como congregación hemos tenido a bien el proponer a la Secretaría de Salud nuestro edificio, esto con el propósito de que sea utilizado como un área alterna, como consultorio, para las personas que no tienen COVID ya que los hospitales en su gran mayoría están siendo utilizados por esta pandemia con personas que tienen el COVID-19", el pastor Luis Armando González Isas hizo entrega del documento el pasado seis de julio dirigido a la doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, titular de la Secretaría de Salud estatal.

El inmueble se encuentra localizado en el 23 Morelos y Matamoros poniente, dentro del centro histórico, en el barrio de la vieja Estación del Tren y cuenta con capacidad hasta para tres consultorios además de sala de espera y baños. González Isas dijo que el edificio se encuentra debidamente desinfectado por lo cual el personal sanitario podrá ocuparlo a la brevedad durante el tiempo que se considere necesario; cabe recordar que actualmente se encuentran prohibidas las reuniones en templos e iglesias debido a la contingencia sanitaria del Coronavirus.

"Que ellos determinen si efectivamente lo quieren utilizar como un consultorio alterno... ya que muchas personas se les está postergando mucho sus citas debido a que no hay consultorios, según he escuchado a algunas personas que me han estado diciendo eso", el pastor de ´Luz para las Naciones´ hasta el momento la secretaria Gloria Molina no ha dado respuesta a su proposición, "si la Secretaría de Salud lo decide aquí estamos, listos para aportar algo a la sociedad".

En las últimas semanas se ha venido registrando un alza de casos confirmados de COVID-19 en ocho municipios de Tamaulipas entre los que se encuentra esta localidad, por lo que se corre el riesgo de que sean rebasados todos los servicios de salud debido a la demanda de los usuarios normales de servicios de salud, como de los casos especiales relacionados con esa enfermedad.