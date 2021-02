Cristianos apoyarán a los ancianitos para vacunación

"La semana pasada empezamos un proyecto muy interesante, tenemos el propósito de apoyar a las personas adultas mayores arriba de sesenta años que no tengan internet y no tengan el modo para poderse inscribir a la vacuna que el Gobierno Federal está implementando", dijo el pastor de la congregación religiosa, Luis Armando González Isas, "por lo pronto llevan inscritas a tres personas que no tenían internet ni tenían familiares y que hoy por hoy ya tienen esa garantía de poderse vacunar".

Los voluntarios estarán prestando su tiempo y equipo de cómputo los próximos quince días, cabe recordar que la Secretaría de Salud del Gobierno de la República cuenta con la dirección mivacuna.salud.gob.mx para el registro de personas mayores de sesenta años, los requisitos son la CURP y llenar un formulario en dicha página en internet; no obstante, a nivel nacional se ha reportado un lento avance en el registro, una razón es que muchas personas carecen de los medios o conocimientos para llevar a cabo su inscripción.

"-Por eso es de que ponemos a disposición el número- 834 126 2297 si conoce de alguien arriba de sesenta años que no tenga como inscribirse, con todo gusto ahí están los jóvenes de la iglesia ´Luz para las Naciones´ para ayudarlos, para asistirlos, solamente hay que llevar un CURP, un teléfono y también nos están pidiendo otra persona -otro teléfono- para poderlo ubicar", una vez registrados, estos podrán acudir a una cita al centro de Salud indicado para recibir el suministro de la vacuna anti COVID-19.

El pastor cristiano aplaudió que ese sector de la población podrá gozar de esta protección contra la mortal enfermedad aparecida por primera ocasión a finales del 2019 en una ciudad de China, "creo que después de los médicos, de las enfermeras, de la gente que está en el primer frente los adultos mayores -también- se merecen ese apoyo y creo que está bien, lo mejor es que fuera para todos en una sola instancia, pero dadas las generalidades y lo que se está haciendo esto es un avance".