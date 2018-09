Cristianos al rescate de jóvenes suicidas

Muchos de ellos están teniendo muchos problemas existenciales todo por no poder tener un buen diálogo con sus padres, los mejores amigos que tienen los hijos en sus casas son sus papás Luis Armando González Isas, pastor de la Iglesia Cristiana ´Luz para las Naciones´

Cd. Victoria, Tam.' Preocupante el aumento de casos deen ladel estado en los últimos meses, así lo mencionó el pastor de la Iglesia Cristiana ´Luz para las Naciones´, Luis Armando González Isas, al destacar que son los jóvenes quienes más recurren a esta puerta como la salida de todos sus problemas.

"Hoy en día estamos viendo como muchos jóvenes están quitándose la vida y es preocupante y algo tenemos que hacer todos, principalmente los ministros de culto, la gente que está trabajando en la obra de Dios y en este caso queremos poner este granito de fe y de buena voluntad a favor de todos estos jóvenes", el domingo 7 de octubre se llevará a cabo el primer evento denominado ´Vive la Vida´ el cual estará dirigido al público juvenil con pláticas y conciertos enfocados en la promoción de valores.

Además habrán de abordarse temáticas con los padres de familia para mejorar la comunicación intrafamiliar y detectar posibles casos de suicidio, "es un proyecto establecido por pastores y enarbolado por jóvenes, líderes juveniles, que vamos a estar trabajando con muchos jóvenes y hacemos un programa piloto en Ciudad Victoria en los cuatro puntos cardinales de la ciudad".

El objetivo, reveló el pastor González Isas, es llegar a por lo menos cinco mil jóvenes en los cuatro eventos que se estarán realizando los días 7 de octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre y 6 de enero del próximo año. En este sentido el ministro religioso destacó que en los últimos meses se ha enterado de un aumento preocupante en los casos de suicidios en la capital a través de los medios de comunicación en donde destacan casos de jovencitos mayores de 17 años.

"Muchos de ellos están teniendo muchos problemas existenciales todo por no poder tener un buen diálogo con sus padres, los mejores amigos que tienen los hijos en sus casas son sus papás", Luis Armando González además de pastor de ´Luz para las Naciones´ es conferencista en temas como liderazgo y superación personal, "en mi caso muy personal he visto tres suicidios, lo hemos platicado, se han incrementado eso es lo alarmante y tenemos que hacer algo no solo el Gobierno, la sociedad civil en el caso de las iglesias y yo creo que podemos dar una palabra de fe".

ANUNCIAN. El primer domingo de cada mes hasta el mes de enero entrante se estarán llevando pláticas y conciertos.