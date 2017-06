Cristiano Ronaldo está motivado.- Pepe

"Cristiano está motivado para lograr la victoria como todos los demás jugadores. Somos un equipo unido, todos trabajan muy fuerte. Intentaremos ganar mañana. Tenemos futbolistas motivados y esperamos dar una alegría a los aficionados de Portugal", dijo Pepe en rueda de prensa en el estadio del Spartak Moscú.

Tras dejar escapar dos puntos en el primer partido del Grupo A ante México, Pepe destacó que las "Quinas" deben ser fieles a su estilo, a su calidad individual y colectiva.



"Contra México no tuvimos suerte, con los dos goles al final de cada uno de los tiempos", señaló sobre el partido contra el Tri, en el que dos veces Portugal se adelantó en el partido.



La segunda vez resultó decisiva para el desenlace del partido, cuando Héctor Moreno marcó de cabeza tras un tiro de esquina con el partido casi terminado.



Tambien se le preguntó a Pepe sobre el videoarbitraje (VAR) estrenado en esta Copa de Confederaciones, sufrido por el propio jugador en el partido contra México, cuando el arbitro le anuló un gol marcado en fuera de juego después de consultar con sus asistentes de la sala de vídeo donde se revisan las repeticiones.



"Creo que el VAR nos ayudará a todos, a los equipos y a los jugadores", dijo para sorpresa de muchos.



Sobre su futuro de cara a la próxima temporada, toda vez que se da por hecho que no renovará con el Real Madrid cuando termine su contrato a finales de este mes, Pepe aseguró estar centrado en la selección y no tener acuerdos con ningún club.



El partido entre Rusia y Portugal se disputará mañana a las a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.