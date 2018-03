Cristiano salva al Madrid

Dos goles de Cristiano Ronaldo, en el tramo final de cada tiempo, dieron la victoria al Real Madrid por 2-1 ante el Eibar en Ipurua, donde sobrevivió con eficacia al ímpetu de un meritorio Eibar.



La habilidad de Ronaldo para aparecer en los momentos decisivos ofrecieron al Real Madrid tres puntos con los que mantenerse enganchado en LaLiga, sin dejarse ir, pese a la distancia que le separa de la cabeza y a la euforia que ha provocado su actuación en París el martes pasado.

Zidane tuvo que hacer el primer cambio de forma obligada antes de la media hora, dando entrada a Nacho por un Varane que no se recuperó de un choque fortuito de cabezas con Kike García.



Bale y Ronaldo tuvieron su doble ocasión en una jugada aislada de los de Zidane, pero ninguno de los dos fue capaz de aprovechar el balón largo de Marcelo, primero por la buena actuación de Dmitrovic, y después por la buena anticipación de Capa.



Eso sí, Cristiano puede perdonar una, pero no dos, y el portugués aprovechó de una forma sensacional un magnífico pase con el exterior de Modric, tras un error de Arbilla, para definir con maestría.



Parecía demasiado castigo para un Eibar que lo estaba dando todo en el terreno de juego.



El segundo tiempo arrancó con un Real Madrid más tranquilo por el gol a favor, buscando calmar el encuentro ante un Eibar que no dejaba de presionar.



Pero los locales no dejaron de creer, y Ramis encontró el empate en el minuto 50 cabeceando de forma espectacular un córner sacado por Pedro León.



Zidane realizó un doble cambio y dio a entrada a Benzema y Lucas Vázquez a falta de 20 minutos para el final del encuentro, con la ambición de sumar los tres puntos en Ipurua.



El partido seguía abierto, con un Eibar defendiendo lejos de la portaría y con un Real Madrid que buscaba sus opciones en velocidad.



Kike García tuvo su opción a la contra a falta de diez minutos para el final en un mano a mano con Navas, pero el mal control evitó una mejor opción para el ariete armero.



Y es que, si algo le sobra al Madrid, es pegada y Cristiano cabeceó a la red el gol de la victoria madridista ante un Eibar que luchó y tuvo sus opciones, pero que sigue sin saber lo que es ganar al equipo de Zidane.