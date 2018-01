Cristiano Ronaldo: "Si ganamos la Champions, será un año increíble"

"Si al final del año ganamos la Champions League sera un año increíble. Esta temporada en LaLiga no hemos empezamos bien. Estamos decepcionados, no estamos contentos pero debemos trabajar para la Champions League, es el trofeo más importante", declaró.

El Real Madrid quedó eliminado en Cuartos de Final de la Copa del Rey sorpresivamente por el Leganés y en la Liga están a 19 puntos del líder Barcelona, por lo que se ve muy complicado que logren refrendar el título local.



"En LaLiga sera difícil, pero no nos rendiremos. Nos dejamos muchos puntos desde el inicio. La única solución es trabajar, es la única manera", indicó.



Ronaldo recibió este jueves el trofeo de Mejor Futbolista del Año por los aficionados de la plataforma futbolística china Dongqiudi, ahí declaró que el 2017, donde también ganó el Balón de Oro y The Best de FIFA, fue mágico.



Sin embargo, el atacante manifestó que no le obsesionan estos premios.



"No estoy obsesionado, no esperaba haber ganado los cinco que he ganado. ¿Messi? Es bueno que entre Leo y yo hayamos compartido el Balón de Oro los últimos diez años", dijo.