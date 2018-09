Cristiano Ronaldo debuta en Champions League

Además, el ex jugador del Real Madrid tratará de acrecentar su cuota goleadora en el torneo europeo, pues ha logrado 120 dianas en 152 encuentros, lo cual lo tienen como el máximo anotador de la competición.

La Vecchia Signora del Calcio llega a este cotejo tras sumar su cuarta victoria consecutiva en el inicio de temporada de la Liga de Italia al imponerse 2-1 al Chievo con doblete de Cristiano Ronaldo, quien no había podido anotar en sus primeros tres encuentros con Juventus.



Por otro lado, los naranjeros, dirigidos por el español Marcelino García Toral, vienen de empatar 0-0 frente al Betis en la cuarta jornada de la Liga de España y solo suman tres unidades, por lo que aún no conocen la victoria esta temporada.



El conjunto de Turín tiene como objetivo conseguir la tercera Copa de Europa en su historia, pues además de fichar a Cristiano Ronaldo también consiguieron los servicios del italiano Leonardo Bonucci, el portugués Joao Cancelo, el alemán Emre Can y el italiano Mattia Perin.



Cabe recordar que Juventus ha jugado dos de las últimas cuatro finales de la Copa de Europa y el año pasado se quedó en cuartos de final al verse superado por Real Madrid 4-3 en el marcador global.



Por su parte, los valencianos, que regresan a esta competición luego de tres años de ausencia, buscarán avanzar a octavos de final, pues la última vez que participaron en el certamen fueron eliminados en fase de grupos.



Ambas escuadras se enfrentarán por primera vez en su historia este 19 de septiembre en el estadio Mestalla a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.