Cristante amenaza con sus Diablos

Hernán Cristante no sólo está convencido de que Toluca se meterá a la Liguilla, también cree que su equipo será un rival duro y contendiente al título. "A lo largo del torneo no he encontrado un rival que haya sido muy superior a Toluca en los partidos que hemos perdido, al contrario, he encontrado mucha paridad", expuso el estratega de los Diablos. "El último partido contra Pumas ellos nos ganaron con mucho mejor actitud, en cuanto a la pelea, no al juego, que nosotros, pero en todos los demás, hayamos ganado o perdido, el equipo no se ve mal".