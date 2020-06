Cristaliza sueño en Chivas

Ciudad de México.

Nelly Simón siempre fue una apasionada del futbol femenil, se graduó como directora técnica y puso su granito de arena para la formación de la Liga BBVA de mujeres, por eso cuando se abrió la puerta de Chivas para ponerla a la cabeza del equipo, no dudó en saltar hacia ese nuevo sueño.

También trabajó como reportera y comentarista en la cadena ESPN, un lugar donde también marcó diferencia al hacerse escuchar en cada uno de sus comentarios por la preparación que ponían en cada uno.

"En el fondo de mi corazón sabía que quería estar en la Liga y que en algún momento iba a poder estar, me buscaron algunos equipos para dirigir, pero en la parte personal no era el momento. Cuando Chivas me buscó ya estaba en un mejor momento como mujer, como madre y valorando la propuesta y el proyecto, mi hija me dijo: ´mamá, me enojo más si no vas por tus sueños´, para mí es una gran satisfacción que confíen en ti como ser humano porque tienes a un grupo de jóvenes que se están formando", comentó Simón en una entrevista que concedió a Grupo REFORMA cuando fue presentada con el Rebaño.

Uno de sus primeros movimientos fue contratar a Ramón Villa Zeballos, el técnico que hizo campeón a Tigres Femenil y el que ha confiado para darle forma a un plantel que emule pronto al que ganó el primer título de Liga en el Apertura 2017.

En el primer año de Nelly y Villa Zeballos, el equipo clasificó a la Liguilla y fue eliminado en Cuartos de Final por el América.

En el campeonato que se acaba de cancelar, Chivas marchaba en el tercer lugar, con un plantel hecho en casa, con jugadoras que también estaban haciendo presencia en las diferentes Selecciones.