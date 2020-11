Crisis rural detona migración a EEUU

Cd. Victoria, Tam.- La crisis económica que se vive en el campo debido a la pandemia de la COVID-19, y los recortes presupuestales al Campo, ha provocado que parte de sus habitantes opten por abandonar sus ranchos y parcelas ejidales para trasladarse a las ciudades -o el extranjero- en busca de mejorares condiciones de vida para sus familias.

"La situación económica está muy complicada no solo en el Municipio, en el Estado, esperemos que cambie un poquito esta situación y de parte del Municipio y mía vamos a estar tratando de llevar los más apoyos que se puedan al sector rural", informó el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Cabildo, Eusebio Arellano Rodríguez.

"No se está sembrando a como se tenía que haber sembrado debido al gran recorte presupuestal por parte del Gobierno Federal, que no ha habido nada de presupuesto como la gente antes estaba acostumbrada".

Indicó que entre el 60 y 70 por ciento de la superficie de siembra se encuentra sin laborar durante el presente ciclo de otoño-invierno, principalmente de sorgo, aunque en el municipio también se producen maíz, hortalizas y cítricos como naranja y limón italiano.

"Mucha gente ya se fue, emigró a los Estados Unidos, los hijos como que se apoyan con la familia que está fuera... no es -que se esté quedando solo- pero la gente sí está buscando otras alternativas", Arellano Rodríguez destacó que la situación en las comunidades rurales es insostenible, "en los ejidos hay muchas parcelas ya abandonadas, ya no se puede ni rentar como antes que se rentaba a gente que podía producir o invertirle".

Apuntó que aunque hasta el momento no se han dado a conocer casos de venta de ranchos o de parcelas ejidales, consideró que esta sería la última alternativa para los habitantes rurales en caso de que la situación económica no mejore en los próximos meses, "la gente ya no lo hace público debido a otros temas, la gente no anuncia la venta de sus propiedades, pero debe de... me imagino que sí".