Crisis no será debacle, saldremos pronto.-AMLO

Cd. de México.

El Presidente López Obrador aseguró que la crisis por el coronavirus en el País es pasajera y no significa una debacle, pues, dijo, el pueblo puede enfrentar la adversidad.

"Quiero primero darle confianza, seguridad al pueblo de México de qué se trata de una situación pasajera. Si quisiéramos ser más profundos diría una crisis transitoria de salud pública incluida también en lo económico, crisis transitoria", dijo en conferencia mañanera.

"Esto significa que vamos a salir pronto, que no es una debacle, que son mucho más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas, es mucho pueblo y es mucha cultura la del pueblo de México como para no poder enfrentar esta adversidad, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario y es Indudable la grandeza de México".

Al hacer una reflexión, el Mandatario insistió en que la prioridad de su Gobierno es prepararse para enfrentar la pandemia de coronavirus en su peor momento.

"Decirles a quienes nos están viendo, que nos escuchan, que nos estamos preparando para enfrentar la epidemia en el peor momento, esto es, el contar con los hospitales, las camas, los equipos para atender a enfermos, Estamos dedicados de tiempo completo, esa es la prioridad del gobierno en estos momentos prepararnos para que no nos falten camas, ventiladores y podamos atender a los infectados graves", afirmó.

"Tenemos proyecciones de lo que se necesita, vamos bien en ese propósito, la prensa amarillista, nuestros adversarios que todavía no ayudan porque los domina el odio, quieren que digamos cuantos muertos, he estado viendo el mensaje de una periodista pidiendo que digamos cuántos muertos van a haber, esto me hace pensar y es posible decir que estamos también viviendo en temporada de zopilotes, ojalá que esa actitud cambie y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países".

López Obrador expresó su agradecimiento al pueblo de México por acatar las medidas de permanecer en casa y llamó a seguir atendiendo las recomendaciones de los técnicos, médicos y especialistas.

"Quiero agradecer mucho al pueblo y esta es una prueba de nuestra fortaleza cultural, social, política, quiero agradecer porque se están cumpliendo las medidas que se establecieron para evitar mayores contagios, Se está portando la gente al 100, se está demostrando que el pueblo de México es un pueblo consciente, no es un pueblo irresponsable, indolente", puntualizó.