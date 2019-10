Crisis: la iglesia católica dividida

Luego de movilizaciones y huelgas convocadas por jóvenes para pedir más acción a los gobiernos ante el calentamiento global del planeta, la Iglesia encabezada por el papa Francisco ha sido llamada para dar una respuesta a la problemática de la crisis climática.

"Los jóvenes están tomando las calles para protestar contra la contaminación del ambiente y el cambio climático. Están reclamando a los políticos respetar el medio ambiente. Es una señal positiva que la Iglesia también se ocupe de la ecología, el clima y el calentamiento global", indica.

El investigador explica que la Iglesia, el Papa y los obispos participarán en el debate, intentando responder una pregunta esencial: ¿Cómo el hombre puede salvar la creación? También espera que el Pontíce reitere su llamado a la acción contra el cambio climático y sus desastrosas consecuencias.

"Este sínodo encaja perfectamente con la imagen verde del papa Francisco, quien ve a la Tierra como una casa común que cada ciudadano debe respetar. No por nada Jorge Mario Bergoglio lleva el nombre de Francisco [en honor a Francisco de Asís]", indica. Pero el sínodo es más que un dossier ecológico, servirá para profundizar en la crisis de la Iglesia católica y sus múltiples problemas. "El sínodo sobre la Amazonia es también uno sobre el futuro de la Iglesia. La Amazonia ilustra perfectamente la crisis de la Iglesia contemporánea", asegura el autor de Papa Francisco, con toda simplicidad. Explica que debido a la escasez de sacerdotes, muchas comunidades locales reciben misa como máximo dos veces al año, lo cual ha permitido el avance de otras doctrinas, particularmente las pentecostales, que en algunas áreas de la Amazonia ya cubren 80% de la población.

"Además de los derechos de los pueblos amazónicos, las discusiones más importantes tendrán lugar en torno a otros temas fundamentales, como el papel de la mujer en la Iglesia y la necesidad de proporcionar un mayor acceso al sacramento de la Eucaristía", dice a este diario Frank Bosman, experto del Departamento de Filosofía y Teología de la Universidad de Tilburg, Países Bajos. Entre los expedientes, el relativo al celibato es el que despierta mayores expectativas, pero también tiene el potencial de ser el más explosivo por las ramicaciones que pudiera tener en la Iglesia universal.

Zwaenepoel sostiene que el papa Francisco está abierto a estudiar esta posibilidad, piensa en particular en las islas del Amazonas y del Pacíco. Sin embargo, la voluntad del Pontíce de "ganar más almas" a través de un método acorde al presente siglo, choca con poderosas fuerzas opositoras que se resisten. Entre las voces críticas se encuentra el cardenal alemán Gerhard Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien arma que el sínodo es "una tapadera para cambiar la Iglesia". Para el bloque más conservador, los desafíos más apremiantes en la zona son la expansión de las iglesias pentecostales, el trabajo infantil, la trata de personas y la crisis espiritual. "Si los amazónicos reciben el acceso al sacramento, tal vez sea el momento de permitir la ordenación de mujeres y el matrimonio a los sacerdotes", sostiene Bosman. "El problema es que las fuerzas más conservadoras en la Iglesia están convencidas de que una excepción a la regla del celibato abrirá la puerta a otro tipo de reclamos", continúa. Zwaenepoel, quien ha conversado con todos los Pontíces desde Juan Pablo II, arma que las reformas dentro de la Iglesia son absolutamente necesarias ante una crisis marcada por escándalos de abuso sexual y de poder, y que se profundiza ante un mundo pluralista, secularizado y que no tiene espacio para la fe, la religión o la espiritualidad. Sin embargo, como ha ocurrido en sínodos anteriores, como el de la juventud y sobre abuso sexual en el interior de la Iglesia, aconseja moderar las expectativas. En todo caso, cualquier decisión se implementará con la lentitud que caracteriza a la Iglesia y el cuidado que distingue al Pontíce, puntualiza.

Sin embargo, es el alcance y los resultados que pueda tener "el camino del sínodo" lo que preocupa en el Vaticano, en donde hay temor de que el clero alemán asuma competencias que no le correspondan iniciando procesos que acaben distanciándola de Roma. "Por un lado, la rebelión alemana pone en claro que los obispos occidentales no son sordos y ciegos a las señales de nuestro tiempo, a la urgencia de reformas relacionadas con el género y la sexualidad", asegura Bosman. "Por el otro, deja perfectamente en claro que los obispos se han tomado en serio al Papa cuando los instó a un enfoque más sinodal de cómo se maneja la Iglesia. Signica más diversidad dentro de la Iglesia". El teólogo del Cobbenhagen Center sostiene que en el pasado han habido revueltas similares, por ejemplo, el clero de Países Bajos experimentó un proceso similar entre 1966 y 1970, el llamado Consejo Pastoral de Noordwijkerhout, el cual condujo a un proceso restaurador y no a uno liberal. "Esta lección nos enseña que no es claro a dónde puede llevar la rebelión alemana, el resultado es impredecible. Si bien la Conferencia Alemana podría intentar abrir la Iglesia, también podría desencadenar una reacción restauradora que empeoraría las cosas", advierte el analista holandés.