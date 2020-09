Crisis en sistema de la recolección

Nosotros creemos que han mantenido gastos en otros capítulos del Presupuesto como en el tema de Comunicación Social, no han hecho las reducciones que podrían hacerle, o entre otros capítulos Horacio Reyna de la Garza, regidor del PRI

Cd. Victoria, Tam.- En los últimos cuatro meses, otros 10 camiones recolectores de basura quedaron fuera de servicio debido a falta de mantenimiento, constataron regidores del PRI y Movimiento Ciudadano quienes acudieron la mañana de este martes al campamento de Limpieza Pública para verificar con cuántas unidades se presta el servicio actualmente.

"Todos los ciudadanos se están quejando del servicio de recolección de basura y nosotros le hemos estado dando seguimiento", mencionó el regidor Horacio Reyna de la Garza del PRI. "En mi Twitter tengo una publicación del cuatro de abril donde dijimos que teníamos broncas con la recolección y pudimos auditar cuantos camiones recolectores salen, porque si salen los 25 camiones recolectores no debemos de tener ningún problema y se van a cubrir las rutas casi completas en dos o tres días", dijo.

Sin embargo, este martes partieron únicamente 13 unidades recolectoras para hacer el recorrido por las 64 rutas urbanas y semiurbanas de la localidad. Al inicio de la administración municipal el primero de octubre de 2018 se contaba con 31 camiones recolectores.

Actualmente y para cubrir la falta de unidades el Ayuntamiento contrata cinco camiones de volteo para cubrir algunas de las rutas que se encuentran desatendidas.

"Pero esas unidades no compactan la basura, entonces un camión de concha hace el trabajo de tres camiones de volteo, entonces esa no es una solución", indicó el regidor Reyna de la Garza: "y menos cuando tenemos dos semanas, o tres, que no está funcionando y no se están acomodando los camiones recolectores... no se está implementando una estrategia", señaló.

"Nosotros creemos que han mantenido gastos en otros capítulos del Presupuesto como en el tema de Comunicación Social, no han hecho las reducciones que podrían hacerle, o entre otros capítulos", puntualizó el regidor tricolor.