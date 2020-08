Crisis en papelerías por ‘clases virtuales’

Las papelerías, librerías y negocios relacionados a los artículos de oficina en esta frontera, se encuentran en una crisis económica previa al regreso a clases, debido a los cambios que implica el método virtual.

Roberto Cruz, secretario local de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) explicó que son alrededor de 540 locales afectados, incluidos también los de uniformes.

Con las bajas ventas y números casi en rojo, los empresarios persisten.

“Desafortunadamente este regreso a clases virtuales ha disminuido la compra de útiles en las papelerías, son muy pocos los clientes que han llegado a comprar, e incluso no van por todos los artículos, van por ciertas cosas, lo mismo con las librerías, pero aún así el gremio esta resistiendo, no tenemos otra opción, hay muchas necesidades”, expresó.

Con el regreso a clases virtuales, los comerciantes han notado que la mayoría de los padres de familia reciclará útiles de ciclos pasados, que no comprará uniformes y que redujo en la mayor cantidad posible los artículos de papelería.

Por ello, es que muchos tuvieron que cancelar pedidos, dejando a la venta la mercancía de temporadas anteriores, olvidándose de mostrar mochilas, loncheras, recipientes de colores, entre otros.

“Los padres de familia no van a invertir en un uniforme cuando no es obligatorio, además muchas personas se quedaron sin empleo, no tienen recurso para surtir listas de útiles, menos para comprar ropa”.

Cruz reconoció que las comercializadoras de uniformes son las de mayor impacto.

“Para estas fechas ya estaban llenos los aparadores de uniformes, de ofertas para el regreso a clases, y ahora todo está vacío, son muchos los afectados, también pro ejemplo las estéticas, peluquerías, es algo general”, puntualizó.