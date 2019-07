Criminalizan a migrantes

"¡Vamos a entrar al albergue! ¡Venimos a realizar una verificación migratoria!", les dijeron los agentes de la Guardia Nacional (GN) a los encargados del Centro de Atención al Migrante Exodus, localizado en la ciudad sonorense de Agua Prieta.

–¡No! ¡Aquí no pasan! Este es un lugar privado –los atajó en la entrada Perla del Ángel Martín, una de las trabajadoras voluntarias de ese albergue fronterizo.

Molestos, los cerca de 20 guardias se vieron unos a otros. El jefe del grupo se acercó a Del Ángel y, mirándola a los ojos, le dijo amenazante:

–Mire, este es un lugar público. Más vale que nos dejen entrar. Venimos a ver cuántos migrantes tienen, con qué donativos se están financiando ustedes y quiénes les dan esos apoyos.

–Aquí no entran. ¿Traen una orden escrita para poder inspeccionar? –le preguntó Del Ángel.

–No, no la traemos. Y ya déjenos entrar para hacer nuestra inspección –insistió el guardia.

Desde el interior del albergue, los atemorizados migrantes atisbaban a los guardias que habían llegado a bordo de tres vehículos militares. Al convoy se sumaron dos vehículos más. En un momento se juntaron más de 30 elementos de la GN, con uniforme castrense y portando armas largas.

A través de sus teléfonos celulares, los guardias reportaban el incidente a las oficinas locales del Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que los encargados del albergue, para asesorarse, telefoneaban a la coordinación regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a las autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Nogales, que maneja esta casa del migrante.

Más tarde arribó el director del albergue, el sacerdote Ricardo Silva. También él se opuso a la entrada de los uniformados, quienes recibieron una llamada telefónica. Al parecer les ordenaron retirarse. Se subieron a sus vehículos y abandonaron el lugar. El altercado se había prolongado durante casi dos horas. Era la noche del 23 de junio pasado.

Perla del Ángel Martín, quien relata el incidente, cuenta que a partir de entonces están en alerta las casas para migrantes en esa línea fronteriza:

"Estamos en permanente contacto unas con otras; lo mismo con organizaciones de derechos humanos, pues en cualquier momento puede volver a irrumpir la Guardia Nacional en algún albergue, con la intención de capturar migrantes", dice.

–¿Son ilegales estos operativos?

–Totalmente, pues la Ley de Migración, en su artículo 76, señala que no se pueden realizar verificaciones migratorias en estos albergues. Estos operativos violan además el artículo primero constitucional, referente al respeto a los derechos humanos.

MUROS HUMANOS

En sus oficinas de la Dimensión de Movilidad Humana, el sacerdote Montelongo, con 19 años de trabajar en la pastoral para migrantes, asegura sin tapujos:

"Aquí en México ya estamos aplicando las leyes migratorias de Estados Unidos. Y todo por un capricho de Donald Trump, quien amenaza con imponer medidas arancelarias a nuestros productos en caso de que no apliquemos su política migratoria. ´Te impongo aranceles si no me detienes a los migrantes´; esa es su amenaza, basada en sus cálculos políticos.

"Y el enviar a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos es echarlos simplemente a su patio trasero. Esto nos crea problemas de asistencia humanitaria en la frontera norte. Al menos nuestro gobierno debería exigirle al estadunidense que agilice los trámites de asilo para tantas personas.

"Este capricho de Trump nos lleva perder algo muy valioso: nuestra soberanía. ¿Dónde queda nuestra soberanía? ¿Somos ya títeres del gobierno estadunidense? Por lo pronto, al enviar a la Guardia Nacional a contener migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador le está haciendo el trabajo sucio a Trump."

Apenas anunció López Obrador el despliegue de la GN en la frontera sur, la CEM emitió un comunicado el pasado 10 de junio para oponerse a la medida. Dijo ahí:

"Desplegar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur no es una solución de raíz que atienda a las verdaderas causas del fenómeno migratorio. El combate a la pobreza y a la desigualdad en México y en Centroamérica pareciera quedar sustituido por el temor ante el otro, nuestro hermano."

Un estreno intimidante

>Los focos rojos prácticamente se encendieron en los 133 albergues y centros de atención para migrantes que, como el de Agua Prieta, maneja en todo el país la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la institución con mayor infraestructura para atender a esta población vulnerable.

>El sacerdote Arturo Montelongo, secretario ejecutivo de la Dimensión de Movilidad Humana de la CEM y quien a nivel nacional coordina el trabajo de estos albergues, comenta preocupado:

>"Vendrán cosas muy graves si se repiten incidentes como el de Agua Prieta, donde la Guardia Nacional ya empezó a criminalizar la migración. ¡Imagínese! Bajo esa concepción se verán nuestros albergues como centros de delincuencia´´