Criminal encierro infantil

Cientos de niños y adolescentes inmigrantes han estado detenidos en condiciones de hacinamiento en una instalación de tiendas de campaña de la Patrulla Fronteriza, donde algunos duermen en el piso porque no hay suficientes colchonetas, de acuerdo con abogados de organizaciones sin fines de lucro que supervisan centros de reclusión de inmigrantes.

Los defensores entrevistaron a más de una docena de niños en Donna, donde la Patrulla Fronteriza los tiene. Algunos jóvenes dijeron que habían estado en dichas instalaciones por una semana o más a pesar del límite de detención de tres días que tiene la agencia para el caso de menores.

Muchos dijeron que no se les ha permitido llamar por teléfono a sus padres ni a otros parientes que podrían estar preguntándose dónde se encuentran.

Las cifras gubernamentales muestran una crisis creciente debido a la detención de centenares de niños que cruzan a diario la frontera.

Actualmente la Patrulla Fronteriza tiene la cifra histórica de más de 3,000 menores detenidos, según cifras oficiales obtenidas por la AP. Ese número sube casi a diario.

A pesar de las preocupaciones por el coronavirus, los menores son mantenidos a una distancia tan estrecha que pueden tocar a quien esté a su lado, dijeron los abogados. Algunos tienen que esperar cinco días o más para bañarse, y no siempre hay jabón disponible, sólo shampoo, añadieron.

El gobierno del presidente Joe Biden negó a los abogados el acceso a la instalación de tiendas de campaña. Durante el gobierno del expresidente Donald Trump, las visitas de abogados a estaciones de la Patrulla Fronteriza sacaron a la luz problemas graves, como el encierro de docenas de niños en una estación rural sin suministro adecuado de alimentos, agua y jabón.

"Es bastante sorprendente que el gobierno hable de la importancia de la transparencia y luego no permita a los abogados de los menores ver dónde se están quedando", dijo la abogada Leecia Welch, del Centro Nacional para el Derecho de la Juventud. "Me parece muy decepcionante".

Aunque ninguno de los menores informó de situaciones tan severas como las que existían durante el gobierno de Trump, Welch dijo que los abogados "no pudimos verlo por nosotros mismos, así que sólo reconstruimos lo que contaron".

Un acuerdo judicial de 1997, conocido como el acuerdo Flores, estableció las normas para la detención de niños inmigrantes por parte del gobierno. De conformidad con ese acuerdo, los abogados tienen derecho a supervisar la detención de los menores.

El Departamento de Justicia declinó el jueves hacer declaraciones sobre el motivo por el que se negó el acceso a los abogados. El gobierno de Biden no ha respondido a diversas solicitudes de The Associated Press para que le permita ingresar en la instalación.

Un número mayor de niños permanecen más tiempo del establecido bajo custodia de la Patrulla Fronteriza porque las instalaciones de largo plazo a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) están prácticamente llenas.

Centenares de niños son capturados a diario a un ritmo que rebasa por mucho el de entrega a parientes o patrocinadores. El HHS tarda en promedio 37 días para entregar a un menor.

Biden ha puesto fin a la práctica del gobierno de Trump de expulsar a los niños inmigrantes que cruzan solos la frontera, pero mantiene la deportación de familias de inmigrantes y adultos solos.

Aunque su gobierno ha intentado disuadir el ingreso de inmigrantes en Estados Unidos, muchos de ellos consideran que ahora tienen más oportunidades. También han aumentado los reportes sobre padres que envían a sus hijos a que crucen solos la frontera mientras ellos permanecen en México o en América Central.

´ABARROTADOS´

Cuestiona Abbott

- "Los funcionarios de Biden se quedan atrás en la carrera para agregar más espacio de refugio para adolescentes y niños migrantes", citó el gobernador texano Greg Abbott.

- "Están luchando para encontrar personal que ayude a CBP e ICE a manejar el desastre creado por sus políticas de frontera abierta. Las celdas de retención están abarrotadas más allá de su capacidad", agregó en un mensaje publicado en Twitter.

- Los comentarios del mandatario texano los hizo sobre una publicación de The Texas Tribune, que retoma un artículo de The Washington Post, con la firma de Nick Miroff, donde se aborda la problemática citada.