"Creo que es importante que como sociedad tengamos más conciencia": Eiza González

A su llegada a México después del Óscar, lo primero que hizo Eiza González fue ir a comer unos chilaquiles.



"Me fui a El Charco de las Ranas, me comí unos chilaquiles porque son mis favoritos y nadie me hace ese platillo allá (en Estados Unidos) como los como aquí", compartió la actriz anoche en entrevista, a su paso por la alfombra roja en un festejo de la marca Levi's, que encabezó al lado de otras figuras del espectáculo.



Tras recibir algunas críticas y ser objeto de memes por su vestido amarillo en la gala de los premios Óscar, Eiza aseguró que la gente debe ser más consciente de las burlas que emite.



"Creo que es importante que como sociedad tengamos más conciencia. No nos podemos burlar siempre de todo el mundo porque eso pasa a otros países, y la gente no lo ve como chiste, se queda como si nos atacáramos entre nosotros", expresó.

La coprotagonista de Baby Driver dijo que ahora en México ha podido ver a sus fans y compartir momentos con colegas actores, quienes le han expresado su apoyo.



"El público mexicano me recibe muy bien, no había visto a mis fans desde hace bastante tiempo y vinieron todos, estuve platicando un poco con ellos, viendo a mis compañeros, a toda la gente con la que crecí, me da mucho orgullo estar aquí", manifestó.



Durante el evento, la actriz se mostró sonriente, posó para los fotógrafos y correspondió a muchos saludos.



Además de Eiza, otras personalidades que se dejaron ver en la inauguración de una tienda de la marca de jeans fueron Diego Luna, Ana de la Reguera, Cecilia Suárez, Livia Brito y Andrea Legarreta.