Creen hay infiltrados entre los inmigrantes venezolanos

Bogotá, Colombia

Las autoridades de Colombia iniciaron una investigación para establecer si hay infiltrados de la Guardia Nacional de Venezuela entre los inmigrantes que se encuentran en los albergues de esta capital, y quienes presuntamente estarían organizando protestas.

Se investiga "la posible presencia de miembros de la Guardia Nacional y colectivos de Venezuela en los incidentes que se registraron, en días pasados, en el campamento 'El Camino', de Bogotá", señaló el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, en la ciudad fronteriza de Cúcuta,

"Hemos recibido información de diferentes fuentes sobre la posible presencia de ciudadanos venezolanos que buscan desestabilizar o afectar el orden social, con el único propósito de deslegitimar la labor humanitaria (...) de las diferentes administraciones locales, así como del Gobierno Nacional", sostuvo.

Afirmó que Migración Colombia inició "una serie de investigaciones que nos permitan ubicar la totalidad de estos extranjeros, pues no permitiremos que unos cuantos dañen todo el trabajo que vienen adelantando los alcaldes y el Estado colombiano por asistir al pueblo venezolano que lo necesita".

El funcionario anotó que no se afectará "la imagen de los venezolanos de bien, que han llegado a Colombia no por gusto, sino por necesidad. Pueden tener la total certeza que continuaremos extendiendo la mano para ayudar a nuestros hermanos venezolanos y que hechos aislados como los que se presentaron no nos amedrentarán".

"A los colombianos les pedimos no estigmatizar, pues no todos los venezolanos vienen a hacer daño. Mientras que a los venezolanos les pedimos que nos ayuden a dar con estas personas que buscan acabar con la imagen de un país que agoniza", afirmó Krüger.

Respecto a la documentación falsa que portaban varios de los venezolanos expulsados, el jefe de la autoridad migratoria colombiana aseguró que esta situación se presentó en al menos cuatro casos y se dio instrucciones para que a nivel nacional se intensifiquen las labores de verificación de los extranjeros.

"Migración Colombia ha adelantado más de 77 mil procesos de verificación a ciudadanos venezolanos y en el transcurso de este año hemos deportado a más de 750 nacionales de ese país y expulsado a más de 380", subrayó.