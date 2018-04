Cree ´Inocente´ en el ´Canelo´

Ramón Álvarez el "Inocente", quien peleará hoy sábado ante Jorge Páez en San Rafael, aseguró que no mete las manos al fuego por su hermano, el "Canelo", pero cree en él.

El "Inocente" y el "Maromerito" presentaron ayer la función de box que protagonizarán en el Gimnasio de Usos Múltiples del Parque San Rafael, la cual está pactada a 10 rounds en el peso Superwélter, no hay título de por medio, pero la victoria le permitirá a uno de los dos pugilistas aspirar a una contienda de campeonato.

"No me desconcentra en lo más mínimo (el problema de dopaje de Saúl). Él es muy aparte, yo hago mi trabajo, él es una persona adulta y tiene que saber cómo resolver ese problema, yo no debo de meterme ni enfocarme en eso", comentó Ramón.

¿Crees en la inocencia de tu hermano, metes las manos al fuego por él?

"Te mentiría si te digo que meto las manos al fuego por él porque yo soy muy aparte de ellos, pero lo que sí te puedo decir es que él no es mentiroso y sí le creo, hubo algo mal ahí. Yo siento que dice la verdad, pero no puedo meter las manos al fuego por él al 100 por ciento porque él tiene a su equipo y ahí no puedo opinar".

Álvarez subirá al encordado con récord de 25 triunfos, 16 por la vía del nocaut, 6 derrotas y 3 empates, mientras que Páez llegó a Guadalajara con una hoja de servicios de 40 victorias, 24 por el camino del cloroformo, 10 derrotas y 2 empates.

El "Inocente" dijo que no es muy allegado a su hermano Saúl, pero que se imagina que la está pasando mal, aunque cree que se levantará de este duro golpe.

"Él es todo un profesional, qué consejo le puedo dar, tiene que ver bien qué es lo que come, tiene un conjunto de amistades a su alrededor bastante amplio, tienen que ayudarlo a decirle qué comer y qué no comer", comentó.