Crédito impagable del Infonavit afecta pensión del trabajador

Isabel tiene 60 años y desde hace 22 paga su crédito Infonavit, el cual hoy tiene un saldo 156 por ciento mayor a lo que contrató originalmente, situación que además, le mermará el pago de su pensión.

El pasado 11 de abril se quedó sin empleo, por lo que acudió al Instituto para ver la condición de su crédito, que se originó con base en salarios mínimos; hoy tiene un saldo de 330 mil pesos, muy por arriba de los 127 mil pesos que tomó en 1996.

Isabel Serrano recuerda que su crédito lo contrató en noviembre de 1996 y para diciembre (cuando se aprobó el ajuste salarial del siguiente año), su saldo subió a 140 mil pesos, "solo tres días después ya me había subido toda esa cantidad", a partir de entonces enfrentó un alza constante.

En esos 22 años, Isabel se enfrentó a diferentes condiciones laborales. Años después de contratar su crédito se quedó sin empleo y comenzó a cumplir sus compromisos de pago de manera intermitente, pero no se salvó de caer en el área jurídica en donde está hasta la fecha, aunque siga pagando.

Contó a Notimex que el monto que debe pagar al mes es de dos mil 500 pesos, incluso ahora que no labora trata de mantener esa aportación, pero que es insuficiente para avanzar en el pago.

Por ello, hoy busca una alternativa para salir del problema, porque a ocho años de cumplir el plazo final del crédito no le ve fin a su deuda, situación que además, podría afectar su pensión, de acuerdo con información del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

"Me informé y dicen que la gente que se fuera a pensionar acudiera al Infonavit para llegar a un acuerdo y que el descuento (de la mensualidad) en la pensión no fuera tan fuerte. Me descontarían parte de mi pensión, por ejemplo, si me van a dar cinco mil de pensión, te descuentan cada mes una parte de la mensualidad".

El portal del Infonavit precisa: "Si tu crédito lo obtuviste antes del 29 de octubre de 1999 y estas pensionado o jubilado, el Infonavit te ofrece un nuevo monto de mensualidad acorde a tu pensión. Este apoyo se otorgará en una sola ocasión y se encuentra condicionado al pago puntual".

Isabel es sólo una de las 194 mil personas en situaciones de créditos impagables que el Infonavit tiene previsto apoyar este año, por medio del programa Responsabilidad Compartida, enfocada a reestructurar créditos en los que la deuda actual es superior en 150 por ciento, con al menos 15 años pagando y más de 40 años de edad.

En la actualidad, el Instituto, que es la hipotecaria más grande del país, tiene un total de cinco millones 176 mil 593 créditos vigentes, por lo que los créditos impagables que se busca atender este año y que son los casos más extremos, representan casi 4.0 por ciento, de acuerdo con lo calculado por Notimex.

Infonavit ya ofrece opciones

El director general del a Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, refirió que desde que se lanzó el programa el 1 de marzo pasado, ya hay 26 mil personas atendidas que tienen la certeza de cuánto pagarán y el tiempo.

No obstante, comentó que se ampliará este programa para un rango más amplio de personas y con otros requisitos, con el propósito de llegar al cierre de la administración actual a 750 mil casos atendidos con este programa.

Explicó a Notimex que una de las razones de esta situación fue la problemática del mercado del mercado laboral, porque muchas personas se quedaron con su salario congelado por años, mientras que el crédito se ajustaba al aumento salarial anualmente; otra razón, es la inflexibilidad del propio Instituto para dar soluciones.

En este sentido, el funcionario destacó que la principal queja "es que no encuentran opciones" cuando enfrentan una dificultad para pagar.

Por ello, además de Programa de Responsabilidad Compartida, el Instituto ya diseña otros como el denominado Programa de Apoyo Social, por medio del cual aquellas personas que no pueden pagar y que incluso, se encuentran en morosidad, puedan encontrar una solución.