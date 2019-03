Credenciales de Inapam no terminan por aterrizar

Río Bravo, Tam.- Más de 2 semanas y no terminan por aterrizar las nuevas credenciales que estarán poniendo a disposición de las personas adultas mayores en el Inapam, luego de que no se ha enviado nueva remesa desde la capital del Estado, y no tiene para cuando.

En lo que es el programa de enlace municipal en la localidad y el módulo para el trámite y expedición de la credencial, dieron a conocer que pensaban que la situación por el cambio de gobierno federal se normalizaría a corto plazo pero van fácilmente más de 2 semanas y no es así.

Agregaron que al no contar con una nueva remesa de credenciales para poderlas expedir a las personas mayores de 60 años en adelante, se encuentran en espera de recibir indicaciones ya que esta situación no es privativa de Río Bravo sino también de otras ciudades más.