Crece número de casos de dengue

Matamoros, Tam.

La alarmante reproducción de zancudos que se ha estado denunciando en los poblados pesqueros de Matamoros, así como la falta de acciones de fumigación ha provocado que un alto número de personas presenten síntomas de dengue, por lo que es se requiere de una atención inmediata por parte del Sector Salud antes de que el problema sea mayor.

Tan sólo en la semana pasada, según lo afirma la señora Ana María Rosales, en el poblado La Capilla, donde residen, se tiene conocimiento de 6 personas que tuvieron que ser trasladadas a la ciudad en demanda de atención médica debido a que los síntomas que presentaban eran de dengue, “pero por lo que sabemos, pueden ser muchos más, por eso nuestra preocupación y el llamado a las autoridades”.

De estas, dijo que 4 eran menores de edad que ya estaban recibiendo tratamiento médico pero no les habían confirmado si en efecto era dengue su padecimiento.

“Hemos sabido que la Secretaría de Salud ha estado informando de que se fumiga en todas partes, pero aquí no más no han llegado y mucha gente se está enfermando y aquí no hay personal médico que nos atienda y tenemos que buscar la forma de llevarlos a la ciudad y hacer el gasto”, dijo la ama de casa.

De acuerdo a su dicho, esta situación se ha vuelto más insoportable debido a que las recientes lluvias dejaron como consecuencia la proliferación de los zancudos y que ante la indiferencia del personal de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, se ven obligados a combatirlos como sea, principalmente con la compra de raidolitos, ya que los insecticidas que les vende en las tiendas del poblado tienen un costo de 55 pesos.

“Pero este problema debe de ser atendido por las autoridades correspondientes, no es posible que se le de prioridad a las colonias de Matamoros, donde la gente cuenta con más recursos que quienes vivimos aquí, ojalá que nos atiendan”, agregó en tono molesto.