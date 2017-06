Crecen solicitudes de mexicanos a Canadá

Además, el número de ciudadanos mexicanos que han solicitado refugio se ha multiplicado por cuatro entre noviembre de 2016 y marzo de 2017.



Aunque las peticiones de refugio de mexicanos en Canadá se han multiplicado en 2017 tras la eliminación del requisito de visado, los expertos advierten que las causas son variadas y que los mexicanos no son los únicos que están llegando al país en busca de asilo.



En 2009, el Gobierno del Primer Ministro Stephen Harper impuso un inesperado requisito de visado a los mexicanos que deseaban entrar en el país, lo que causó tensiones en las relaciones diplomáticas entre los dos países.



El Gobierno de Harper justificó la medida luego que en 2008 más de 9 mil 400 mexicanos solicitaran refugio en el país, un fuerte aumento respecto al año anterior.



Fue hasta el 1 de diciembre de 2016 tras la llegada al poder el año anterior del liberal Justin Trudeau que la el requisito fue eliminado.



Grupos conservadores criticaron la eliminación del requisito de visado por temor a que se produzca un aumento de las peticiones de refugio o que la medida sea aprovechada por organizaciones criminales.



Vilma Fiilici, consultora de migración en Toronto y presidenta de Filici-Palacio Imigration Services, declaró que aunque si es cierto que se ha producido un aumento de los mexicanos que solicitan refugio en Canadá, las razones varías.



"Ha habido una combinación de factores. Una es haber quitado el visado a los mexicanos. Pero también el "efecto Trump" y el cambio de Gobierno de Canadá junto con las declaraciones del Primer Ministro de Canadá en las que repetidamente ha dicho que las personas desplazadas del mundo van a ser recibidas con los brazos abiertos en Canadá", añadió.



Por su parte, la Embajada de méxico en Canadá señaló que las cifras de CBSA se tienen que colocar en el contexto del aumento generalizado de las visitas de mexicanos al país.



"Desde la eliminación de la visa para mexicanos el primero de diciembre de 2016m se ha observado un incremento importante en el número de visitantes a Canadá. Desde esa fecha hasta marzo de 2017 un total de 87 mil 876 mexicanos han visitado Canadá", señaló un portavoz de la Embajada.



La Embajada en Ottawa confirmó que del 1 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017 un total de 348 mexicanos solicitaron refugio en el país y que en ese periodo el número de viajeros mexicanos no admitidos a Canadá y detenidos ascendió a 309 frente a los 109 detenidos del mismo periodo del año anterior.



Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno canadiense, México no figuran en la lista de los diez países con mayores solicitudes de refugio. Las principales son Colombia y Venezuela.