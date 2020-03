Crecen estafas por virus, informa FBI

McAllen, Tx.

Informa el Buró Federal de Investigaciones, FBI, que se han incrementado las estafas aprovechándose de la pandemia del Covid-19 para robar dinero, información personal o ambos.

Autoridades federales aconsejan a la comunidad que haga una pequeña y rápida investigación antes de hacer clic en los enlaces que pretenden proporcionar información sobre el virus; donar a una organización benéfica en línea o a través de las redes sociales; comprar productos en línea; o renunciar a su información personal para recibir dinero u otros beneficios.

-Correos electrónicos falsos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC. Tenga cuidado con los correos electrónicos que dicen ser de CDC u otras organizaciones que ofrecen información sobre el virus. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos que no reconozca. Los estafadores pueden usar enlaces en correos electrónicos para enviar malware a su computadora para robar información personal o bloquear su computadora y exigir un pago. Tenga cuidado con los sitios web y las aplicaciones que dicen rastrear los casos de Covid-19 en todo el mundo. Los delincuentes utilizan sitios web maliciosos para infectar y bloquear dispositivos hasta que se reciba un pago.

-Correos electrónicos de phishing. Esté atento a los correos electrónicos que le solicitan que verifique su información personal para recibir un cheque de estímulo económico del gobierno. Si bien las conversaciones sobre estímulos económicos han estado en el ciclo de las noticias, las agencias gubernamentales no envían correos electrónicos no solicitados en busca de su información privada para enviarle dinero.

-Tratamientos o equipos falsificados. Tenga cuidado con cualquiera que venda productos que pretendan prevenir, tratar, diagnosticar o curar Covid-19. Esté atento a los productos falsificados, como los productos desinfectantes y el equipo de protección personal, EPP, incluidas las máscaras de respiración N95, gafas, protectores faciales completos, batas protectoras y guantes. Puede encontrar más información sobre EPP no aprobado o falsificado en www.cdc.gov/niosh.

INFORMES

También puede encontrar información en el sitio web de la Administración de Drogas y Alimentos de E.U., Www.fda.gov, y en el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental, www.epa.gov. Informe los productos falsificados en www.ic3.gov y al Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual en iprcenter.gov.

Si está buscando información precisa y actualizada sobre Covid-19, el CDC ha publicado una amplia guía e información que se actualiza con frecuencia. Las mejores fuentes de información autorizada sobre COVID-19 son www.cdc.gov y www.coronavirus.gov.

RECUERDE

No olvide

Adicionalmente el FBI recuerda que no abra archivos adjuntos ni haga clic en enlaces dentro de correos electrónicos de remitentes que no reconoce; no proporcione su nombre de usuario, contraseña, fecha de nacimiento, número de seguro social, datos financieros u otra información personal en respuesta a un correo electrónico o llamadas grabadas; siempre verifique la dirección web de los sitios legítimos y escríbalas manualmente en su navegador; verifique si hay errores ortográficos o dominios incorrectos dentro de un enlace, por ejemplo, una dirección que debería terminar en ".gov" termina en ".com"en su lugar.