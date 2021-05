Crecen contagios de Covid

Este fin de semana el número era de 709 casos, lo que significa que cinco casos nuevos se registraron.

Restando las personas fallecidas, hasta ayer 55 y las personas recuperadas, en Valle Hermoso se tenía ayer 10 casos activos de coronavirus.

Hasta el momento y desde ya hace más de tres semanas, no se han logrado ver acciones sanitarias para evitar los contagios en esta localidad y no es que no se realicen, sin embargo, las autoridades de Salud, no dan a conocer lo que se está desarrollando ante el incremento de los casos.