Crece su canto

Porque, pese a que aún no han terminado la reconstrucción del Centro de Documentación de Son Jarocho, motor del mismo, el trabajo sigue en marcha. Y, aún con las adversidades, entre terremotos y pandemias, continúan sumando esfuerzos y aliados a la causa.

“Va muy bien, pero ha habido tantos cambios, habíamos dicho que lo íbamos a terminar hace más de un año, entonces realmente ya no me gusta dar una fecha.

“Pero lo que puedo decir es que se está construyendo hoy y es un espacio enorme, nos aventamos un proyectototote del que seguimos aprendiendo, lo que decidí es que voy a disfrutar y creo que todos los que estamos aquí pensamos eso”, compartió Lafourcade en entrevista.

La mexicana arrancó su iniciativa hace cuatro años, cuando el terremoto del 2017 afectó este espacio recreativo, casa de sus amigos Los Cojolites y su comunidad en Veracruz, quienes continúan con la labor, por lo que aún cuando musicalmente ya no quedan temas pendientes, asegura no abandonará el sueño que se planteó para ellos.

“Se siente muy bonito saber que vas andando en algo y que no vas solo, que está ahí la gente también y me da mucho gusto y felicidad porque al final, siempre lo he dicho, ese centro no es mío, no es de mi equipo, no es de los que estamos acá, es de una forma romántica porque te encariñas, pero en realidad es su espacio y es muy importante.

“Ahí había un centro que era el de los Cojolites, el centro cultural y comunitario y ese lugar se demolió, se vino abajo, entonces conforme los muros se van levantando es muy especial y muy bonito, porque hemos aprendido mucho y lo que nos falta”, expresó la intérprete.

Su causa, pensada primero como un concierto benéfico, ha germinado en dos discos, en los que para esta segunda entrega sumó a voces como Pepe Aguilar, Aída Cuevas, Rubén Blades, Mare Advertencia, Silvana Estrada, Ely Guerra y Jorge Drexler, entre otros.

“Ha sido muy placentero porque la música que está aquí es música que yo amo y disfruto mucho interpretar.

“Y luego compartirla con estos otros artistas y colegas, me da mucha alegría y los arreglos musicales, ha sido increíble ver el trabajo de Kiko Campos, de Nando Hernández, haciendo arreglos de ranchero, bolero, son jalisciense, son jarocho, tantos géneros musicales que se entrelazaron y que al final pudieron convivir juntos en este canto colectivo”, destacó la cantante.