´Crece Reynosa manzana diaria´

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha detectado en Reynosa un incremento poblacional, registrando que se crece una manzana diaria.

"Es muchísimo, prácticamente una manzana diaria se ha construido completita en Reynosa, es un aumento considerable, si todas esas viviendas están habitadas imagínese", expresó Marco Antonio Martínez Chapa, coordinador estatal del INEGI.

De acuerdo a datos del INEGI, hay un alza de 300 manzanas al año, lo que significa casi una manzana diaria que se ha construido completa en Reynosa.

En el censo 2010 que fue el último, arrojó que en Reynosa había 170 mil viviendas entre habitadas y deshabitadas, por lo que esperan contabilizar para este 2020 unas 180 mil viviendas en esta frontera.

El INEGI ya ha hecho recorridos en las diversas colonias para ver los resultados de la variación entre el censo pasado y el que se hará en marzo.

De las viviendas detectan el equipamiento y los servicios con los que cuentan, todo es contabilizado para determinar los planes de desarrollo o evaluar con información anterior.

"Tenemos un número estimado pero no lo podemos publicar, hasta que no toquemos en cada una de las viviendas, tenemos un número aproximado de acuerdo al número de viviendas detectadas pero no sabemos cuántas están habitadas y cuantas no", dijo.

Entre el 02 y 27 de marzo se llevará el censo 2020 por parte del INEGI, por lo que autoridades hacen llamado para que participen, ya que muchas veces no participan.

Las cifras que resulten, son números que impactan en los recursos que se envían por parte de la Federación, por lo que el llamado sigue siendo que participen y sean contabilizados.