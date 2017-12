Crece el problema con la recolección

Matamoros, Tam.- El problema de la recolección de basura en la mayoría de las colonias populares de la ciudad se hizo mayor luego de los festejos de Nochebuena, ya que los acumulamientos se observan por todas partes, provocando la molestia de los matamorenses ya que pesa esto, el titular de Limpieza Pública considera esto como “normal”, por la temporada.

Tenemos este inconveniente desde antes, se quejó ayer Isidro Barrón, residente de la calle Islas Canarias, en el fraccionamiento Valle de Casablanca, “porque son casi 2 semanas que no pasan los camiones recolectores, pero ahora es peor, por dondequiera se ve la basura tirada en las calles, en las esquinas y solares baldíos y casas abandonadas”.

Asegura que ante la falta de atención, han estado llamando al 072 de la Presidencia Municipal para que resuelva el problema y envíe con más regularidad las unidades de Limpieza Pública “pero nos dicen que sí, nos toman los datos y nos dicen que se va a resolver, que tengamos paciencia pero ya es mucho”, agregó.

En tono molesto, dijo que algunos de los vecinos pueden pagar los 50 pesos que les cobran los carretoneros para que se lleven las bolsas con la basura, pero que la mayoría no.

Como quiera que sea, afirmó, “la basura está regada en las calles y sabemos que no tenemos que pagar más porque se supone que con los impuestos que nos quitan se debe cubrir el servicio de recolección, pero Limpieza Pública no cumple con su función, no al menos con la eficiencia que se requiere, porque ya ni el centro de la ciudad está limpio”.

----

Es normal: Limpieza Pública

Ante el elevado número de quejas, Manlio Villar Martínez, titular del departamento de Limpieza Pública aceptó el hecho de que la recolección no se está realizando como debe ser, “pero esto es normal en esta temporada, cuando el tonelaje de deshechos es mayor por la temporada de fiestas”.

Informó que diariamente se recolectan alrededor de 600 toneladas de basura pero que en este mes se dispara considerablemente y esto provoca retraso en el paso de los camiones recolectores por las rutas y horarios que ya están trazados, por eso le pedimos a la gente que no se desespere”.

Actualmente, esta dependencia opera sólo con 25 unidades para atender a más de 400 colonias de la ciudad, ya que la mayor parte del parque vehicular se encuentra fuera de servicio.