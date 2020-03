Crece la incidencia de los feminicidios

Es un tema que no puede ser menor, el sensible hecho de que haya un feminicidio en el estado habla de algo preocupante, no debe de suceder este tipo de cosas . Irving Barrios Mojica, fiscal General de Justicia del Estado

Cd. Victoria, Tam.- En los primeros meses del año se ha registrado en Tamaulipas un incremento del 33.33 por ciento de los feminicidios suscitados durante todo 2019, sin embargo, el fiscal general de Justicia Irving Barrios Mojica señaló que la entidad se halla por debajo de entidades como Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León, las cuales encabezan este delito a nivel nacional.

"En el año 2018 tenemos registrados trece feminicidios, en el 2019 tuvimos registrados doce feminicidios... y en lo que va del presente año en los primeros tres meses tenemos registrados cuatro", los casos suscitados corresponden a los municipios de Cruillas, Matamoros, Nuevo Laredo y Victoria, cabe señalar que en caso de que esta tendencia se mantenga durante el resto del año podrían llegar a acumularse hasta 16 feminicidios.

Por otro lado, delitos como violaciones, acoso sexual y acoso laboral se mantienen sin cambios respecto al año pasado, "los feminicidios como tal nosotros como Fiscalía los hemos atendido con la seriedad, estos son los números que nosotros vemos y que se ajustan al tipo penal de Feminicidio, y por cómo vamos, tenemos ocho asuntos judicializados ya con sentencias condenatorias".

El fiscal Barrios Mojica se pronunció a favor de que se emprendan acciones entre las diferentes instancias gubernamentales para buscar la prevención de este tipo de delito y así reducir su incidencia; en el caso de la FGJET, señaló que, con el nuevo Reglamento Orgánico que será publicado a partir del mes de mayo se buscará acabar con prácticas de corrupción en la persecución de este tipo de delitos.

"Es un tema que no puede ser menor, el sensible hecho de que haya un feminicidio en el estado habla de algo preocupante, no debe de suceder este tipo de cosas; pero también a diferencia de otras entidades federativas y atendiéndolo por cada cien mil habitantes, no tenemos esos números", puntualizó.