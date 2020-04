Crece interés a votar por correo por miedo al virus

McAllen, Texas

El apoyo de los estadounidenses a la posibilidad de votar por correo postal ha aumentado considerablemente en medio de inquietudes sobre la posibilidad de contraer el coronavirus, revela una encuesta difundida el lunes. Sin embargo, la polarización del electorado señala que las quejas del presidente Donald Trump contra esa iniciativa son populares entre sus incondicionales.

Según el sondeo, el 39% de los estadounidenses está a favor de realizar elecciones totalmente por correo, comparado con 19% en el 2018. Otro 40% se opone. Pero una cantidad aun mayor, de 48%, favorece realizar elecciones por correo si la crisis del coronavirus sigue en noviembre.

Los demócratas tienden a ser más receptivos a la posibilidad de votar por correo comparado con los republicanos, 47% versus 29%, según la encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

En el 2018, aproximadamente la mitad de los demócratas estaban a favor de ese procedimiento, y no había mucha diferencia con los republicanos.

El estudio halló también que el electorado está dividido por partidos en cuanto al tema de enviar el voto a distancia sin excepciones, el sistema vigente en la mayoría de los estados, aun cuando una mayoría de los estadounidenses se pronuncia a favor.

La creciente polarización en torno a cómo votar surge justo en momentos en que ese tema cobra urgencia en la política estadounidense. A pesar del peligro de contraer el coronavirus en centros de votación llenos de gente, los republicanos desean limitar el envío de votos por correo, y tanto Trump como sus asesores se han quejado de que ese método permitirá votar a demasiadas personas y privará a los republicanos de una victoria en noviembre.