Crece escándalo por abuso sexual en Santos

De acuerdo a la denuncia, Crivelli conoció a Ruan en 2010, cuando el chico tenía 11 años y vivía en Sao Paulo, donde estaba sin club tras haber dejado el modesto Portuguesa Santista. Según ha declarado a la Policía, una noche Lica comenzó a acariciar su cuerpo y acabó praticándole sexo oral.

"El tipo me prometió que me llevaría para jugar en el Santos. Y tras algunas semanas, me llamaron para entrar en el club", contó Ruan a El País.



Ruan permaneció en la cantera de Santos durante año y medio, sin embargo todo se acabó, luego de rechazar una invitación a dormir en el apartamento de Lica.



Ruan dice que también llegó a ser acosado por Ronildo Borges, detenido hace dos años en una casa donde albergaba 11 adolescentes y condenado por estafa, explotación sexual y creación de una cárcel privada.



"Por todo lo que pasé en los tiempos del Santos, me quedé bastante agobiado. Solo quería olvidar y continuar jugando al fútbol, pero no lo conseguía. Los abusos que sufrí me trastornaron, me convirtieron en otra persona.



"Hice un montón de tonterías. Embestí el coche de mi hermano, me metí en cosas equivocadas y bebía bastante. No era el rumbo que quería para mi vida".



La denuncia de Ruan ha sacudido la vida del Santos, en un momento en que un grupo de socios quiere destituir al presidente José Carlos Peres, elegido a finaels de 2017, después de descubrir que el mandatario es socio del propio Crivelli en una empresa de representación de futbolistas.



Una semana después de conocerse la denuncia, el club decidió apartar del cargo al coordinador de la cantera. El abogado de Crivelli, Adriano Vanni, rechaza las acusaciones.