Crece en Morena rebelión

La senadora Susana Harp, aspirante en Oaxaca, interpuso un recurso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en reclamo porque no se haya aplicado el criterio de paridad de género en esa entidad, donde compétirá el senador Salomón Jara. La ex Alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, promovió un recurso ante el Tribunal Electoral federal por anomalías en el proceso de designación del senador Américo Villarreal. No obstante, el órgano jurisdiccional descartó resolver el asunto si antes no ha pasado por las instancias internas del partido.

En Quintana Roo, la senadora Marybel Villegas podría dejar el partido tras cuestionar la postulación de Mara Lezama, Alcaldesa de Cancún.

En Hidalgo fue postulado el senador Julio Menchaca, mientras que en Aguascalientes competirá Nora Ruvalcaba, quien se desempeñaba como delegada del Gobierno federal en esa entidad.