Crece el escándalo

La respuesta llega luego de que este lunes, a través de una entrevista que ofreció a la periodista Adela Micha, Alejandra Guzmán mantuvo su apoyo al ícono del rock and roll en México y aseguró que las cosas que ha dicho tanto de ella como de su papá no son verdad. Además relató que cuando iba en el último año del colegio Frida Sofía fue diagnosticada con este trastorno y contó que ha sido difícil para ella porque a veces no terminaba los tratamientos.

"Queremos hacer de la opinión pública que dentro de los síntomas conocidos del TLP no destaca la ´mitomanía´ o tendencia a mentir. Que la mayoría de las personas que padecemos este trastorno de la personalidad tenemos historias de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico y/o sexual, siendo éste uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento", se lee en el comunicado de la Organización.

REVICTIMIZADA

"Querer usar el diagnóstico de TLP para desacreditar una denuncia de abuso no sólo lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido abusos, sino también a las personas que vivimos con un diagnóstico de TLP, contribuyendo al estigma y abonando a la desinformación del trastorno". Fue la propia Frida Sofía quien compartió la respuesta de la ONG en sus redes sociales agradeciendo el apoyo que ha recibido. Recordemos que Frida ya hizo pública su decisión de tomar acciones legales contra diversas personas que abusaron de ella.

En la entrevista que dio Alejandra con Adela atribuyó lo dicho por su hija a su salud: "...quiero que la gente se dé cuenta de que hay un desorden que hace decir cosas que igual y ella cree que son ciertas pero para eso se necesita alguien profesional y llegar al fondo. Ojalá y esto pueda desencadenar la verdad".

El comunicado de la ONG concluye: "Por eso señalamos que rechazamos que se use nuestra condición como prueba en contra de las declaraciones de abuso, y hacemos público nuestro apoyo a Frida Sofía".

No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo, he hecho todo, he ido a todas las terapias; yo no puedo ayudarla porque también tengo mis problemas y yo trato de estar sobria, que es lo que estoy haciendo". Alejandra Guzmán, cantante

LEVANTA QUERELLA

Enrique Guzmán ha decidido proceder legalmente en contra de Frida Sofía después de que su nieta, durante una entrevista, lo acusó de haber abusado de ella cuando que era una niña.

Fue el abogado Marco López quien dio a conocer la acción penal del padre de Alejandra Guzmán, que consiste en la presentación de una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.