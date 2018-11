Crece controversia por superdelegados estatales de López Obrador

Cd. Victoria, Tam.- Mientras panistas y priistas alzan la voz contra los superdelegados estatales impulsados por AMLO, incluida una controversia constitucional sobre esa nueva figura política, y la amenaza del legislador Félix Salgado de desaparecer poderes en los estados "sublevados", el presidente electo señala que no caerá en chantajes.

Gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) publicaron una carta abierta dirigida a López Obrador. En el desplegado se pronuncian contra los llamados superdelegados y de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sin fijar un límite de tiempo.

No sólo fue el desplegado de los panistas lo que ha arreciado la polémica, sino el anuncio de controversia constitucional no sólo de panistas sino de priistas contra los llamados superdelegados.

Ante esas posturas, este sábado el presidente electo afirmó que no será rehén de nadie y no se dejará chantajear, luego que el PRI y el PAN anunciaron un recurso de inconstitucionalidad en la Corte para revertir la figura de superdelegados creada por el Congreso.

En respuesta al reclamo de los gobernadores, entre ellos el mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, por el plan paz y seguridad, el futuro delegado federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, aclaró que los mandatarios locales presidirán las reuniones diarias de las coordinaciones estatales.

"La idea es que la reunión de la coordinación estatal la lleve el gobernador. Nosotros únicamente estaremos presentes. Ha habido una mala interpretación de algunas personas, pero no, quién va a llevar la reunión va a ser el gobernador. Si ellos no pueden asistir o el secretario de gobierno no puede asistir, entonces un servidor llevará la reunión".

