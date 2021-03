Crece Carolina Zepeda en el Atlético Femenil

"Sin menospreciar a ningún otro club, en San Luis es dónde mejor me ha ido, más feliz me he sentido, en donde he estado más estable, e inclusive en donde se pudiera decir que mi futbol ha crecido", dijo Zepeda.

"Estoy feliz aquí y esperemos que no sea sólo un año, que puedan ser muchos más".

Admiradora del ex jugador David Beckham y de Cristiano Ronaldo, Zepeda, señala que en el plano femenil sus figuras a seguir fueron Maribel Domínguez, hoy entrenadora del Tricolor Sub 20, y Charlyn Corral, jugadora del Atlético de Madrid y su ex compañera en Borreguitas.

"Como jugadora, quiero seguir creciendo, quiero también establecerme, si puede ser en San Luis, pues estoy feliz, estoy contenta, quiero crecer tanto en lo personal, como grupal, en todos los sentidos, que me vaya mejor tanto en lo deportivo como lo económico, que todo sea crecimiento y para bien", expresó.