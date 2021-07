Crece aforo en refugios

"Estamos contabilizando 500 personas ahorita, son 250 las que ya estaban aquí y otro grupo de 250 que fueron traídos de la Plaza de la República; es una cantidad considerable, la más grande que hemos tenido desde que inició la pandemia", precisó.

Estos migrantes argumentan cuestiones de violencia, inseguridad, pocas condiciones para su desarrollo, amenazas y asuntos penales como causa principal para salir de sus países de origen.

Aunque el proceso de espera para llegar a Estados Unidos y tener una oportunidad de entrevista es variable.

"Aquí en Reynosa hay migrantes que ya cruzaron a Estados Unidos y que fueron deportados, otros que no lo han intentado, quienes vienen con familias, amenazados, hay muchas situaciones, por eso no existe un tiempo determinado de espera, todo se analiza desde lo particular; tampoco es seguro que los acepten, pero hacen el intento", agregó Silva.

REFUGIO ALTERNO

En el sitio ubicado entre los límites del Rio Bravo permanece la construcción de un refugio alterno, a donde puedan llevarse todavía más migrantes.

"Ellos podrán traer sus casas de campaña y quedarse aquí, la intención es que ya no estén en las calles, principalmente porque muchos vienen con menores de edad, por cuestión de la emergencia por lluvias la obra frenó pero ya estamos retomando actividades, al menos queremos tener concreto para que sea un lugar digno".

Por su parte, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) continúa reportando el arribo de más migrantes, como parte de las deportaciones de Estados Unidos hacia México.