Crearán serie inspirada en Donald Trump

Los Ángeles, Estados Unidos.

Steve Carell y el creador de The Office, Greg Daniels, se reunirán para lanzar una nueva serie titulada Space Force, inspirada en la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de crear una fuerza militar dedicada a las operaciones en el espacio.

La propia compañía informó en un comunicado que Carell protagonizará la serie, con marcado tono cómico, y ejercerá como creador del formato junto a Daniels.



La acción se desarrollará principalmente en el lugar de trabajo de los encargados de instaurar esa sexta división de las Fuerzas Armadas, que, según la intención de Trump, estará al mismo nivel que los Ejércitos de Aire y Tierra, la Armada, la Infantería de Marina y la Guardia Costera.



Por el momento no se conoce el número de episodios de la primera temporada ya que los guiones aún no se han escrito.



Según fuentes consultadas por The Hollywood Reporter, el salario que recibirá Carell por esta serie supondrá un nuevo récord ya que superará el millón de dólares por episodio, la marca más alta hasta ahora, obtenida por el reparto de la serie The Big Bang Theory.



Se trata del regreso de Carell a la televisión tras las siete temporadas de The Office, serie que emitió la cadena NBC.



El actor, que posee ahora mismo las películas Beautiful Boy, Vice y Welcome to Marwen en cartelera, también estará como invitado especial en un nuevo formato de Apple junto a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.



En junio del año pasado, Trump ordenó la creación de una fuerza militar dedicada a las operaciones en el espacio, con el fin de garantizar el "dominio" estadounidense del cosmos y contrarrestar los avances de China y Rusia.



"Tiene que haber un dominio de Estados Unidos en el espacio. No queremos que China y Rusia y otros países nos lleven la delantera", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca.



El mandatario no dio detalles sobre la misión que asumiría esa fuerza espacial y se limitó a indicar que había encargado al jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, el general Joseph Dunford, que disponga el proceso necesario para crearla.