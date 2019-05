Creará Gobierno una empresa de internet

El Nayar, Nay.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno creará una empresa para comunicar con internet a todo el país.

En el centro ceremonial de esta comunidad, una de las más pobres enclavadas en la Sierra Madre Occidental, el presidente López Obrador les advirtió a las actuales empresas que ofrecen el servicio de internet que mejor se hagan a un lado.

"Saben cuánto está comunicado con el internet el país, nada más 20%, 80% no hay internet. Entonces que les vamos a decir a las empresas que han tenido las concesiones, con mucho respeto, háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos", dijo.

El Presidente señaló que a las empresas no les resulta rentable, "por eso no dan el servicio en los pueblos apartados y nada más hay telefonía celular e internet en las ciudades o en la cabeceras de los municipio, no hay comunicación ni subiéndose a los cerros".

RECHAZO A LAMBISCONES Y BARBEROS

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó no se dejará rodear por "lambiscones ni barberos", sino que escuchará directamente al pueblo para recoger sus sentimientos.

En la plaza principal, junto al centro ceremonial de esta comunidad indígena, López Obrador hizo un sondeo a mano alzada, para conocer el avance de sus programas sociales, porque -dijo- "no es fácil quitar las malas mañas del pasado".