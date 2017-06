Crean un oleoducto parapreparar más enfermeras

McAllen, Tx.- En el intento de abordar la escasez de enfermeras en el Valle del Río Grande, South Texas College está creando un oleoducto para preparar a más profesionales que ingresan en este campo de la salud.

Una reunión en la que participaron tres distritos escolares de la región, junto con STC, el Hospital de Doctors at Renaissance y el Centro de Servicios de Educación Región Uno inauguraron oficialmente un proyecto de doble matrícula de enfermería profesional llamado Project Health Education and Leadership for All.

El proyecto tiene como objetivo tener un impacto significativo para los estudiantes interesados en una profesión en el campo de la salud.

“Estamos tratando de desarrollar un oleoducto para preparar más enfermeras, y no podemos hacerlo sin más maestros”, dijo Shirley A. Reed, presidente de STC. “Estos jóvenes que se embarcan en este viaje tienen el potencial de ser una enfermera registrada, y eventualmente ser un miembro de la facultad en una escuela de enfermería. No hay límite para lo que pueden hacer”.

Al graduarse de la escuela preparatoria, los estudiantes participantes en el proyecto son elegibles para solicitar la admisión al programa ADN de STC para el segundo año de enfermería. Cada distrito escolar participante tiene garantizado 20 espacios.

“Nuestro programa es un programa difícil”, dijo Reed. “La enfermería es una de las profesiones más desafiantes que tenemos en la universidad, pero también es la más gratificante y satisfactoria. Lleva a un trabajo bien pagado y una gran carrera, pero no subestime el tipo de preparación, disciplina, trabajo duro y sacrificios que los estudiantes van a hacer para tener éxito”.

Recientemente, STC honró a ocho estudiantes del Sur de Texas que son los primeros en la nación a graduarse con un Grado Asociado en Enfermería antes de salir de la escuela preparatoria.

Primero aprobado por la Junta de Enfermería de Texas el 23 de julio de 2015, el Programa de Carrera de Enfermería de PSJA es el primero en la nación para atender la creciente necesidad de enfermeras registradas proporcionando un grado de asociado a nivel universitario a sus estudiantes calificados gratuitamente.

Recientemente, el Centro de Servicios de Educación de la Región Uno, junto con STC, La Joya ISD, PSJA ISD, South Texas ISD y el Hospital Doctors at Renaissnace recibieron una subvención de 3 millones de dólares otorgada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.