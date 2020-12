Crean un 'respiro' contra el Covid

Monterrey, México

Es un dispositivo no invasivo y de bajo costo del que ya tienen un prototipo terminado y sometido a pruebas, y que esperan pueda recibir cuanto antes la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para iniciar su producción.

Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud, explicó que actualmente la mayoría de las personas que requieren oxígeno suplementario son tratadas con cánulas convencionales. Muchas veces éstas no brindan la oxigenación requerida y los pacientes se siguen sofocando y deteriorando hasta que requieren intubación o, de plano, fallecen. Las cánulas de alto flujo son una opción intermedia que no requiere de un tubo endotraqueal ni de camas para cuidados intensivos. Permiten un mejor suministro de oxígeno para que pulmones y órganos en general puedan mantenerse en mejor estado durante la enfermedad. "Nos damos cuenta que hay necesidad de ventilación invasiva, la más avanzada, pero si el paciente llega a ese momento, la verdad, muchos fallecen, aquí y en el mundo entero", explicó Torre Amione. "Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar a que lleguen. ¿Cómo evitar que lleguen?, pues llegando más temprano, dándoles oxígeno tempranamente, y si con el oxígeno convencional se siguen deteriorando, hay un paso intermedio antes de la ventilación invasiva, que es este dispositivo". Estos aparatos ya existen a nivel comercial, pero en México no se fabrican y actualmente no están disponibles en el mercado internacional. Al inicio de la pandemia, hospitales como el San José, Zambrano Hellion y Metropolitano lograron adquirir algunos de estos aparatos. De acuerdo con Torre, éstos podrían representar la diferencia en los niveles de supervivencia.

"No es necesariamente de que seamos más inteligentes o de que tengas acceso a medicinas, porque no hay una medicina probada que haga esa diferencia", explicó. "Estoy convencido de que esa diferencia la hacen estos aparatos de alto flujo, interesantemente el Hospital Metropolitano también tiene estos dispositivos de alto flujo, a diferencia de la mayoría, y los resultados del Metropolitano son extraordinarios. Son muy buenos, mucho mejor que el promedio de los hospitales públicos". A partir de todo este aprendizaje, dijo Torre Amione, surgió la idea de desarrollar un aparato propio. El prototipo, ya terminado, fue desarrollado por el mismo equipo que diseñó uno de los pocos ventiladores que logró la aprobación de la Cofepris y que hasta ahora ha sido distribuido en 18 estados de la República. El dispositivo, de uso sencillo y con pantalla táctil con sólo tres botones, cuenta con tomas de aire y oxígeno, y está programado para mezclarlos controlando condiciones de temperatura y humedad, según las necesidades del paciente. Salvador Almaguer, director de Operaciones de Femsa Torrey y líder del proyecto, explicó que biotecnólogos ya prueban el prototipo en los hospitales San José y Metropolitano, y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México, con buenos resultados.

Están a punto de ingresar la carpeta del dispositivo a la Cofepris en busca de autorización. Como el Gobierno federal ya conoce el proyecto y además ya cuentan con la experiencia de haber logrado la aprobación del ventilador anterior, su expectativa más optimista es conseguir el permiso antes de que finalice el año. "La necesidad (de este tipo de dispositivos) es muy grande. Queremos empujar para que sea de esta forma", dijo Almaguer. "El Gobierno siempre nos ha apoyado, es un tiempo bien retador, sin embargo, las necesidades que hay ahorita son muy fuertes". A nivel comercial, estos aparatos, cuando hay disponibles, cuestan entre 2 mil 500 y 5 mil dólares (mucho menos de los 50 mil dólares que puede costar un ventilador de alta gama), sin embargo, el prototipo que se desarrolló costará menos de 2 mil 500 dólares. Una vez aprobado, señaló el directivo, la idea es aprovechar la línea de producción instalada por la empresa Metalsa, quien también colaboró con el anterior ventilador. Además de TecSalud, Femsa y Metalsa, apoyan la propuesta la Secretaría de Salud estatal y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.