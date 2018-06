Crean tiradero

Río Bravo, Tam.- Hacen basurero calle Jesús Ma. Cavazos con Octava de la colonia Hijos de Ejidatarios, al no pasar tan seguido el camión de la basura por esta calle, vecinos de la localidad han hecho basurero esta calle, pues tiran desde ramas hasta llantas entre otros desechos. Mantener nuestra ciudad limpia no es tan solo trabajo de quienes nos gobiernan, sino también de cada una de las familias que aquí vivimos, es por eso la importancia de no tirar la basura en donde se nos ocurra, hay lugar específicamente para esto.