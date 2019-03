Crean popotes comestibles para cuidar el medio ambiente

Guadalajara, México.

El emprendedor que decide innovar es creativo, tenaz y apasionado, de acuerdo con Ana Cristina y Carolina Dorantes, hermanas y socias fundadoras de Food Lab.



Esta empresa innovó creando vasos comestibles y está por lanzar en el segundo semestre del año popotes comestibles para reducir la contaminación y ofrecer una opción sustentable para quienes usan este producto.



El camino a la innovación no fue fácil, ya que existen diversos obstáculos para lanzar al mercado un producto que antes no existía.



"Nos pasaba mucho que nadie quería comprarnos porque como era un producto que no había estado en el mercado, entonces no sabían si se vendería, y nos costó mucho llegar a que nos compraran", detalló Ana Cristina.



Para las empresarias, la innovación es generar una mejora económica, una mejora social y una aportación ecológica, así como buscar nuevas y mejores maneras de mejorar la satisfacción de las necesidades del mercado.



En una empresa que elabora un producto innovador también se deben mejorar las formas en que se relacionan con clientes y empleados, ya que en el proceso intervienen todos, no sólo quien tuvo la idea.



"Siempre busco tener una relación de mutua ayuda para los clientes y para mí y que de alguna manera sea una experiencia diferente para los compradores del retail, y hasta la manera en que archivas la información, y nosotras siempre buscamos ser más eficientes y de no tener burocracia", agregó Carolina.



El no mejorar algo porque funciona bien es otra de las mentalidades que se tienen que eliminar en caso de querer innovar.



"Todo se puede mejorar, siempre se pueden hacer las cosas mejor, y el miedo al cambio y la comodidad de no pensar es algo de lo que te tienes que olvidar", agregó Carolina.



Educar al consumidor a buscar algo diferente es otra de las barreras con las que luchan los proyectos innovadores, ya que es tardado cambiar la mentalidad de las personas que han hecho las cosas de una forma determinada por años.



Los tips

Éstos son algunos de los consejos de las fundadoras de Food Lab para innovar:

Creer en uno mismo.

Hacer las cosas diferentes y ser tenaz.

Ser valiente para lanzarse a lo desconocido.

Mantenerse curioso y preguntar, si hay dudas.