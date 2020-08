Crean pantalla de tinta electrónica plegable para tomar notas

CIUDAD DE MÉXICO

E Ink Corporation ha mostrado su último prototipo de lector electrónico plegable a través de GoodEReader, que tiene una enorme pantalla de 10.3 pulgadas. Hemos visto dispositivos de doble pantalla con tecnología E Ink en el pasado, y este prototipo adopta un enfoque ligeramente diferente. Tiene botones en un lado y una bisagra aparentemente robusta, junto con barras de luces plegables en la parte superior para iluminar la pantalla. Puede resaltar pasajes con un lápiz y tomar notas también; sin embargo, no es la primera vez que E Ink incorpora un sistema de toma de notas en un lector electrónico. Es probable que pase un tiempo antes de que esta tecnología llegue al mercado. Si lo hace, parece que obtendrá mucho más espacio en pantalla que un lector electrónico estándar, lo que podría resultar particularmente útil para los periódicos digitales.

El concepto general es intrigante. Al igual que con los teléfonos inteligentes plegables, un lector electrónico plegable promete más espacio en la pantalla en un paquete más pequeño. También existe la agradable familiaridad del formato plegable, lo que hace que el dispositivo se parezca más a un libro o un bloc de notas. Agregue la capacidad de tomar notas y sincronizar material de lectura y tendrá un kit extremadamente útil.

Sin embargo, para el portal The Verge, parece que la tecnología aún no está allí. Los biseles de este prototipo son enormes, las barras de luces abatibles recuerdan a los dispositivos de la década de 1990, mientras que la toma de notas en los lectores de libros electrónicos en general sigue estando limitada por la baja latencia. El uso de lectores electrónicos para tomar notas es sin duda un mercado en crecimiento, pero aún no es una experiencia lo suficientemente fluida como para superar el lápiz y el papel anticuados.

No obstante, como punto a favor, la pantalla integra tecnología de Wacom que permite tomar notas con un stylus, aunque falta conocer el tiempo de respuesta de esta acción, ya que el refresco de la pantalla al parecer no es excesivamente alto. Esto sin embargo es un problema generalizado de la tecnología de tinta electrónica. Sin embargo el lector electrónico todavía es un trabajo en progreso. Ha evolucionado bastante desde la última versión que E Ink reveló en junio. Si E Ink puede hacer los biseles más pequeños y encontrar una forma elegante de construir pantallas plegables retroiluminadas, podría ser una idea ganadora. Si de alguna manera también puede agregar pantallas a color al dispositivo, mucho mejor.

Aunque hoy en día, debido a su popularidad, cuando se habla de tinta electrónica probablemente pienses en un Kindle o lectores de libros electrónicos similares, cabe señalar que no son "las únicas opciones", ya que existen más ideas interesantes que utilizan esta tecnología. Por ejemplo, se encuentra el reMarkable 2, dispositivo que permite a su usuario tomar notas al igual que en una tablet. De igual manera, han comenzado a aparecer pantallas de tinta electrónica a color o la pantalla de tinta electrónica que no necesita batería.