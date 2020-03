Crean grafiteros nuevo mural proinmigrantes

Brownsville, Tx.

El arte urbano siempre genera críticas, muchas veces negativas pero en esta ocasión un grupo de voluntarios foráneos pinta nuevos murales en la Casa de Asentamiento del Buen Vecino en Brownsville.

El grupo, popularmente conocido como "Art We There Yet" viaja por América y Sudamérica pintando murales y dando clases acerca de cómo expresar ideas humanitarias en forma de grafiti o murales que apoyen a la comunidad.

Al enterarse de las condiciones de vida que sufren los inmigrantes de Centroamérica y del mismo México quisieron ayudar de alguna manera. El grupo de arte aprendió cómo la casa del asentamiento ayuda a las personas sin hogar y a los migrantes que viajan por la ciudad.

El mural actual en el edificio está agrietado y muy deteriorado, por lo que la organización dice que al terminar con el proyecto que se lleva a cabo simbolizará a la comunidad.

Si alguien quiere ser voluntario, puede enviar un correo electrónico a connect@artwethereyet.com.