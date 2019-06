Crean fármaco que evita la metástasis y reduce el tamaño de los tumores

Una nueva esperanza contra el cáncer. 40 pacientes de Barcelona, Nueva York y (EEUU) y Toronto (Canadá) han empezado a probar un fármaco que promete dos grandes victorias sobre la enfermedad: evita que las células tumorales se extiendan y causen metástasis y activa el sistema autoinmune para reducir el tumor. Ha sido creado por Instituto de Oncología Vall d´Hebron (VHIO).

El nuevo fármaco bloquea LIF, una citoquina (proteína que regula la función de las células que las producen sobre otros tipos celulares) que está presente en muchos tumores y promueve la proliferación de las células madre tumorales, además de desactivar la alarma del sistema inmune.

El innovador medicamento, llamado MSC-1 y de cuyo desarrollo informa este martes la revista Nature Communications, ha logrado bloquear LIF, lo que reactiva la alarma y promueve el reclutamiento del sistema inmune contra el tumor, según han demostrado en modelos animales.

