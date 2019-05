Crean escasez artificial de la vivienda: Infonavit

Ciudad de México.

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) acusó a desarrolladores de crear una escasez artificial de vivienda de interés social al frenar la oferta disponible.

"Nos da indicio de que los desarrolladores no ofertaron o no mostraron su oferta de las casas más económicas y mostraron casas de mucho mayor valor (...) Hay de alguna manera indicios de que pudiera haber una escasez artificial, porque no se ofertaron, a pesar de tener casas con más de 6 meses de haber sido terminadas", comentó Carlos Martínez, director del Instituto.

Según lo observado por el Infonavit, de 24 mil 118 unidades listas para salir al mercado, a abril de este año, la mitad ya tendría más de seis meses de disponibilidad pero los desarrolladores prefirieron no movilizarla, detalló.

Por ello, dijo, el incremento en montos máximos de crédito no debe percibirse como un sustituto de los subsidios a la vivienda, sino que responde a los cambios en el sector laboral.

El programa de Montos Máximos de Créditos permitirá un incremento de hasta 16 por ciento en los préstamos a trabajadores con ingresos de 2 mil 568 pesos a 7 mil 191 pesos, lo que permitiría que la hipoteca más baja sea de 270 mil pesos, más 40 mil pesos de los recursos promedio en la subcuenta de vivienda, para totalizar 310 mil pesos para adquirir vivienda.