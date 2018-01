Crean empresas ´patito´ en gestión de A. López

Altamira, Tam.- La administración anterior que presidió Armando López Flores, dentro de la fiscalización que se le está realizando se han detectado empresas que surgieron al inicio de su periodo y al término éstas fueron dadas de baja, sin embargo será la Auditoría Superior del Estado la que determine si existe sanción o no.

Lo anterior lo dio a conocer el contralor municipal Francisco Javier Ortiz Carreón, luego de asegurar que la ASE ha requerido a cuentas al exalcalde Armando López, a su exsecretaria de Finanzas Rosalinda Sánchez y al excontralor Marco Gómez Castillo.

Explicó que primeramente el actual ayuntamiento ha requerido información a los ex funcionarios, sin embargo hasta este sábado no le habían presentado, "si no se presentan aquí, tendrán que presentarse en la Auditoría Superior el Estado".

Refirió que las observaciones que le hace la ASE a la pasada administración es de toda índole, incluyendo a empleados que estaban en nómina y no aparecían físicamente.

"Hay faltantes de facturas, y otras están mal fundamentadas, pero él (Armando López) debe de tener su archivo y debe entregarlo a quien lo solicita".

Refirió Ortíz Carreón que en caso de que no fundamenten lo faltante, será la Auditoría del Estado la que defina qué sanción deberá de imponer.