Crean conciencia para prevención del suicidio

Edinburg, Tx. - El gobierno del Condado Hidalgo se suma a las acciones para la prevención del suicidio. Cada año, más de 41 mil personas mueren por suicidio, dejando atrás a sus amigos y familiares para navegar la tragedia de la pérdida.

Y para enfatizar la importancia de la atención plena a este flagelo declaró a septiembre como el Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio.

Los pensamientos suicidas, al igual que otras afecciones de salud mental, pueden afectar a cualquier persona independientemente de su edad, sexo o antecedentes.

Yolanda Estrada-Peralez, supervisora de Cuentas por Pagar del Precinto 1, junto a su esposo comenzó la campaña Say Yes to Life, tras la muerte de su hijo Andrew, de 17 años, el 15 de diciembre de 2015.

"He encontrado esperanza; es por eso que organizo los eventos de Say Yes to Life", dijo Peralez. "Mi propósito es ayudar a otros a obtener la ayuda que necesitan y detener el estigma de la enfermedad mental y el suicidio".

El Mes de Concientización sobre la Prevención del Suicidio proporciona una oportunidad para unirse con pasión y fuerza colectiva en torno a un tema difícil.

La línea directa nacional es 1-800-273-TALK; Se alienta a todos a guardar este número y usarlo cuando usted, un amigo o un ser querido esté experimentando una crisis para poder salvar vidas.

El tercer evento anual de prevención del suicidio del condado de Hidalgo, organizado por Say Yes to Life, la familia Peralez, Chris Ardis, Vivian Velazquez Tamez y el Bachillerato Internacional del Consejo Estudiantil de la Academia Lamar, se llevará a cabo a las 19:00 horas el 31 de agosto, en North San Juan Park, en San Juan.